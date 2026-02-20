Aplicação milionária no Banco Master pode virar CPI em São Roque; entenda

Previdência municipal aplicou R$ 93 milhões na instituição, que entrou em liquidação; vereadores cobram explicações
|Foto: Reprodução
Vereadores de São Roque cobram explicações sobre a aplicação de R$ 93 milhões feita pelo Instituto de Previdência dos Servidores no Banco Master, que entrou em liquidação extrajudicial em novembro do ano passado.
De acordo com a CBN, o investimento foi realizado em 2024, em menos de seis meses, e corresponde a 18% da carteira do Instituto, próximo ao limite de 20% permitido para esse tipo de aplicação. As letras financeiras adquiridas não têm cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
A aplicação ocorreu na gestão do então presidente da autarquia, Vanderlei Massarioli, exonerado no fim de 2024.
A vereadora Dani Castro tenta reunir assinaturas para abrir uma CPI que investigue o caso. Parte dos parlamentares argumenta que já há apuração em andamento pela Polícia Federal.
A Câmara informou que também encaminhou documentos ao Ministério Público. A Prefeitura de São Roque ainda não se manifestou.