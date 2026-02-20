Aplicação milionária no Banco Master pode virar CPI em São Roque; entenda

Previdência municipal aplicou R$ 93 milhões na instituição, que entrou em liquidação; vereadores cobram explicações

Foto: Reprodução

Vereadores de São Roque cobram explicações sobre a aplicação de R$ 93 milhões feita pelo Instituto de Previdência dos Servidores no Banco Master, que entrou em liquidação extrajudicial em novembro do ano passado.

De acordo com a CBN, o investimento foi realizado em 2024, em menos de seis meses, e corresponde a 18% da carteira do Instituto, próximo ao limite de 20% permitido para esse tipo de aplicação. As letras financeiras adquiridas não têm cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).A aplicação ocorreu na gestão do então presidente da autarquia, Vanderlei Massarioli, exonerado no fim de 2024.A vereadora Dani Castro tenta reunir assinaturas para abrir uma CPI que investigue o caso. Parte dos parlamentares argumenta que já há apuração em andamento pela Polícia Federal.A Câmara informou que também encaminhou documentos ao Ministério Público. A Prefeitura de São Roque ainda não se manifestou.