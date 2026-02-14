Mulher é morta a facadas em bar de Cotia; amigo tenta intervir e fica gravemente ferido

Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (13); homem foi identificado e é procurado pela polícia

Uma mulher de 36 anos foi morta a facadas na noite desta sexta-feira (13), em um bar localizado na Rua Interlagos, no Jd. Cláudio, em Cotia.

O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio na delegacia central de Cotia.

A vítima fatal é Ariana Ferreira dos Santos, segundo a ocorrência ela que chegou a ser socorrida pelo Samu ao Hospital de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Ainda segundo o registro policial, Ariana estava em um bar acompanhada de uma amiga quando teve início uma discussão com um homem identificado como Catarino Menezes. Durante o desentendimento, o suspeito teria atacado Ariana com golpes de faca.

Um homem identificado como Valmir Ferreira Lima, que estava no local, tentou intervir na agressão, mas também foi atingido com facadas na região abaixo da axila. Ele foi socorrido por meios próprios ao Pronto-Socorro do PQ São Jorge e, posteriormente, seria transferido ao Hospital de Cotia. O estado de saúde dele é considerado grave.

Após o crime, o suspeito fugiu do local. Guardas civis municipais foram acionados e, ao chegarem ao endereço indicado, encontraram o estabelecimento fechado e sem sinais aparentes de sangue ou da arma utilizada.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para localizar o suspeito. A motivação do crime ainda será apurada.