Tradicional hamburgueria de Cotia anuncia seu fechamento após 9 anos

A tradicional hamburgueria Mapa do Tesouro anunciou que encerrará suas atividades neste sábado (14), após nove anos de funcionamento em Cotia. O comunicado foi publicado na quinta-feira (12) no perfil oficial da empresa no Instagram e surpreendeu clientes.

Localizada no bairro Jardim Nomura, a hamburgueria foi inaugurada em 2017 e ficou conhecida pela identidade temática inspirada em aventuras marítimas.

No comunicado, a empresa utilizou a linguagem que marcou sua trajetória:

“Após muitas jornadas pelos sete mares do sabor, a Mapa do Tesouro vai ancorar o navio por um tempo para uma pausa nos atendimentos.”

Apesar de anunciar o encerramento das atividades, o estabelecimento deixou em aberto a possibilidade de retorno:

“Não é um adeus, é apenas um ‘até breve’.”

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre os motivos do fechamento.

Após a publicação, clientes e seguidores deixaram dezenas de comentários lamentando o encerramento e relembrando momentos vividos no local.



