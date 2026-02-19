Assessor do prefeito de Taboão da Serra é preso após fugir da PM com placas irregulares

Marco Roberto da Silva, de 48 anos, conhecido como “Pastor”, foi detido durante a Operação Carnaval 2026

Foto: PMR

Um assessor do prefeito de Taboão da Serra foi preso na manhã desta quarta-feira (18) após desobedecer ordem de parada da Polícia Militar Rodoviária e ser flagrado dirigindo uma caminhonete com placas irregulares na rodovia MGC-267, em Poços de Caldas (MG).





A reportagem do Cotia e Cia não conseguiu contato com a defesa. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

O homem foi identificado como Marco Roberto da Silva, de 48 anos, conhecido como “Pastor”.A ocorrência foi registrada por volta das 10h, no km 536 da rodovia, durante a “Operação Carnaval 2026”, realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais.Segundo a corporação, a equipe deu ordem de parada a uma caminhonete Mitsubishi Triton, de cor cinza, registrada em Santana de Parnaíba (SP). O motorista, no entanto, não obedeceu aos sinais sonoros e iniciou fuga.O veículo foi acompanhado e interceptado já na rodovia SP-342, na altura do km 242, no município de Águas da Prata (SP).Durante a fiscalização, os policiais constataram que a caminhonete utilizava placas dianteira e traseira de confecção artesanal, com a inscrição “001 – Poder Legislativo – Presidente”, em desacordo com a legislação vigente.Diante da irregularidade, os militares deram voz de prisão ao motorista. Ele foi encaminhado para atendimento médico de praxe e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Águas da Prata. A caminhonete foi apreendida.A adulteração de sinal identificador de veículo automotor é crime previsto no Código Penal. A Polícia Militar informou que as fiscalizações fazem parte das ações especiais de reforço à segurança durante o período de Carnaval.