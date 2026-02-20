Parque CEMUCAM celebra 57 anos com programação especial ao longo de março

Atividades gratuitas incluem pedal e caminhada noturnos, dança circular, ações pela Semana da Água e o tradicional bolo comemorativo

Foto: Prefeitura de SP

O Parque CEMUCAM, em Cotia, completa 57 anos e preparou uma programação especial ao longo do mês de março, com atividades abertas ao público. A iniciativa conta com apoio da Associação de Amigos do Parque CEMUCAM e reúne esporte, lazer, cultura e conscientização ambiental.









As comemorações começam no dia 5 de março (quinta-feira), às 20h, com Pedal Noturno, com concentração na portaria e condução de Carlos Nascimento.No dia 7 (sábado), às 18h30, será realizada a Caminhada Noturna, também com saída da portaria, sob condução de Wagner Neves.Já no dia 8 de março (domingo), a programação começa às 11h com Rio Aberto — Aula de MVE, conduzida por Ju Cassou e Rose. Às 13h, o público poderá participar de um dos momentos mais aguardados: o bolo de aniversário do parque, no Casarão.No dia 15 (domingo), às 11h, acontece a Dança Circular, ao lado do Casarão, promovendo integração e convivência entre os participantes.Encerrando a agenda comemorativa, no dia 22 de março (domingo), às 9h30, haverá atividade especial pela Semana Mundial da Água, com palestra e caminhada coordenadas pelo professor Minoru. Às 11h, ocorre nova edição do Rio Aberto, Aula de MVE, com Ju Cassou e Rose.As atividades celebram mais de meio século de história do parque, um dos principais espaços de lazer, prática esportiva e contato com a natureza na região.