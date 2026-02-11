“Superman de Cotia” participa do quadro “10 ou Mil”, no Programa do Ratinho; ASSISTA

Marcos Ruggeri cantou “Super Heróis” e conquistou os jurados

Imagem: YouTube / SBT





O morador de Cotia Marcos Ruggeri, conhecido como o “Superman de Cotia”, participou do quadro “10 ou Mil”, do Programa do Ratinho, no SBT. A atração foi ao ar no último domingo (8).





ASSISTA ABAIXO:







Quem é Marcos Ruggeri



Bombeiro, locutor e cosplay, Marcos Ruggeri ganhou notoriedade nas redes sociais após viralizar em um vídeo no qual aparece vestido de Superman para buscar o filho na van escolar, em Cotia.



Morador do bairro Morro Grande, ele transformou o que começou como uma brincadeira em profissão e, há mais de dez anos, atua como locutor e intérprete do personagem em eventos.



Morador do bairro Morro Grande, ele transformou o que começou como uma brincadeira em profissão e, há mais de dez anos, atua como locutor e intérprete do personagem em eventos.

Além de participações em festas e comemorações particulares, Marcos também realiza ações sociais em hospitais e em espaços que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele ainda promove visitas a escolas municipais, especialmente no mês das crianças, consolidando sua imagem como o "Superman de Cotia".

Durante a apresentação, Marcos cantou a música “Super Heróis” e contou com a participação especial de anões caracterizados com figurinos de super-heróis, reforçando o clima descontraído do quadro.Ao final, ele recebeu mil reais de cada um dos jurados, garantindo pontuação máxima na avaliação.