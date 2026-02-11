Usuários denunciam atrasos frequentes em linha de ônibus municipal de Cotia

Passageiros relatam espera de até uma hora além do horário previsto; OUTRO LADO: Prefeitura disse que realizará uma fiscalização

Foto enviada ao Cotia e Cia

Usuários do transporte público de Cotia denunciam atrasos frequentes na linha 220 (Belizário), que atende moradores das regiões do Rio Cotia, Belizário e Parque Alexandre.





OUTRO LADO



Procurada pelo Cotia e Cia, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Planejamento, Transportes e Mobilidade, informou que será realizada uma fiscalização na linha 220, no sentido Belizário, para avaliar a operação, principalmente no quesito pontualidade.





A Viação Raposo Tavares não se pronunciou sobre o assuto. O espaço segue aberto.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 14H30 DO DIA 11/02/2026 COM A NOTA DA PREFEITURA DE COTIA)

De acordo com os relatos,, de segunda a sexta-feira,, cerca de uma hora depois do horário informado no aplicativo oficial de transporte.Passageiros afirmam que o problema ocorre diariamente e que a situação tem causado prejuízos a trabalhadores e estudantes que dependem exclusivamente da linha para se deslocar.Além dos atrasos, usuários relatam insatisfação com a postura do motorista ao ser questionado sobre o descumprimento do horário. Segundo um dos passageiros, houve um período em que outro profissional operou a linha e os horários foram cumpridos normalmente, mas os atrasos teriam retornado após a volta do motorista titular.Moradores destacam que a linha 220 é essencial para a mobilidade da região e que não há alternativa viável de transporte público.