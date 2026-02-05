Operação policial em Cotia tem tiroteio, criminoso baleado e fuga

Ação conjunta das polícias civis de São Paulo e da Bahia cumpria mandados contra criminosos; dois fugiram por uma região de mata

Imagem: Record TV

Uma operação policial realizada na manhã desta quinta-feira (5) na região do Jardim Museu, em Cotia, teve um intenso tiroteio durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma facção criminosa com atuação nacional.







Durante o confronto, um dos bandidos foi baleado. O resgate médico foi acionado para prestar atendimento ao indivíduo ferido, que foi socorrido no local. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele.



Outros dois comparsas conseguiram fugir por uma área de mata próxima à região do confronto e seguem sendo procurados pelas forças de segurança. As buscas contam com o apoio de helicópteros, que sobrevoam a área para auxiliar na localização dos suspeitos.



A Polícia Civil segue com as diligências para o cumprimento dos mandados e a captura dos envolvidos. A ocorrência segue em andamento.

A ação é resultado de uma colaboração entre a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Civil da Bahia. Durante o cumprimento dos mandados na Rua Caiapós os policiais foram recebidos a tiros, o que deu início a uma troca de disparos.