Alunos retornam às aulas e encontram sala com teto danificado em escola de Cotia

Prefeitura afirma que enviou equipe de manutenção, remanejou alunos e que ninguém ficou ferido

Imagem compartilhada com o Cotia e Cia

A rede municipal de educação de Cotia retomou as aulas nesta quinta-feira (5), e o primeiro dia do ano letivo foi marcado por apreensão em uma das unidades do município.

Alunos do 4º ano da Escola Municipal Joaquim Pereira encontraram a sala de aula com parte do teto comprometida (foto acima), situação que gerou insegurança entre pais e responsáveis.



Imagem registrada no local e enviada ao Cotia e Cia mostra o forro do teto com placas soltas e sinais aparentes de infiltração, indicando possível comprometimento da estrutura. Não há confirmação oficial sobre quando o dano ocorreu.



Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura de Cotia informou que tomou conhecimento da situação e que, imediatamente após a identificação do problema, uma equipe de manutenção foi enviada à escola para iniciar os reparos necessários.



Segundo a administração municipal, no momento do incidente não havia alunos nem profissionais na sala de aula atingida e, por isso, ninguém ficou ferido. Como medida emergencial, os estudantes foram remanejados para outra sala, o que permitiu a continuidade das aulas.



A prefeitura informou ainda que a unidade escolar passará por vistoria técnica para assegurar que não haja riscos estruturais e que novas intervenções poderão ser realizadas, caso necessário, "para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação".



Por fim, a administração municipal reforçou que "a segurança da comunidade escolar é prioridade e que segue acompanhando a situação de forma permanente".