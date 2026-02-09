Polícia apreende mais de 150 kg de maconha escondidos em placas de MDF em Cotia

Droga estava guardada em uma casa usada como depósito; ação do Denarc terminou com prisão por tráfico

Caso foi registrado na Rua Nápoles, no Jd. Colibri. Foto: Google Street Views

A Polícia Civil apreendeu mais de 150 quilos de maconha durante uma operação realizada na última quarta-feira (5), em uma residência no bairro Jardim Colibri, em Cotia.

A ação foi feita por policiais do Denarc, que investigavam o uso do imóvel como depósito de drogas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a equipe recebeu a informação de que uma grande carga de entorpecentes chegaria ao local escondida em placas de MDF.Após o início do monitoramento, os policiais flagraram a chegada de um caminhão, que começou a descarregar o material na casa. Diante da situação suspeita, a equipe realizou a abordagem.Durante a vistoria, os agentes encontraram tijolos de maconha escondidos dentro das placas de MDF. No total, foram apreendidas 20 estruturas, que escondiam 156 tijolos da droga, somando cerca de 156 quilos.Todo o material foi encaminhado para perícia, que confirmou se tratar de maconha. Celulares também foram apreendidos e devem ajudar no andamento da investigação.Um dos envolvidos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Outro suspeito, apontado como responsável pelo imóvel e pela droga, foi indiciado, mas não chegou a ser preso. Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados.A Polícia Civil pediu à Justiça que a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva e que o outro investigado também tenha a prisão decretada. O caso segue em investigação.