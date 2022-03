Pai se fantasia de Superman para buscar filho na van escolar em Cotia; veja reação no vídeo

Marcos Ruggeri trabalha como locutor e resolveu fazer uma surpresa para o seu filho de apenas 8 anos; confira o vídeo e a entrevista do ‘Superman’ ao Cotia e Cia





O locutor Marcos Ruggeri, de 30 anos, morador do bairro Morro Grande, em Cotia, postou um vídeo nas redes sociais na última sexta-feira (25) que chamou a atenção dos internautas [veja no final da reportagem].





Ele se fantasiou de Superman para buscar seu filho, Luiz Gustavo de Queiroz Ruggeri, de 8 anos, no ponto onde a van escolar faz a parada, na Estrada do Morro Grande.





Ao parar o veículo, a surpresa foi geral. A mãe de Marcos filmou o momento que ficará guardado para sempre na vida do menino e também de seus coleguinhas, que puderam conhecer o ‘Superman de Cotia’.





O ‘Superman’ pegou o filho no colo, depois subiu na van e deu uma palavrinha aos alunos da Escola Municipal Vicentina Pires de Oliveira. “E aí, todo mundo estudou hoje? Todo mundo comeu tudo?”, perguntou o super-herói.





ENTREVISTA





Cotia e Cia conversou com Marcos na tarde desta segunda-feira (28) por telefone. Ele contou que sempre teve a fisionomia muito parecida com a do verdadeiro Superman e isso fez com que ele se aproximasse ainda mais de seu herói preferido.





Marcos começou a se fantasiar e, aquilo que era apenas uma brincadeira de início, passou a ser sua profissão com o tempo. “Fez muito sucesso. Aí pensei em investir. Foi quando comecei a visitar hospitais e participar de eventos beneficentes. Comecei pelo trabalho social”, conta Marcos, que há dez anos trabalha como locutor e também Cosplay.





No dia que foi buscar seu filho, Marcos tinha acabado de voltar do trabalho e já estava com a fantasia. Ele conta que Luiz ama o Superman. “É muito legal isso porque ele, por ser meu filho, ele ama o Superman, e acabo sendo o herói mesmo dele, sabe, tanto na parte paterna, quanto na parte da imaginação”, diz.





Marcos detalha a surpresa e a reação das pessoas no momento em que a van escolar parou para seu filho descer. “Cara do céu, a surpresa foi inevitável, não só para ele, mas para todas as crianças, que foram à loucura. Minha mãe conseguiu filmar uma parte do que houve ali, porque as crianças pulavam, me abraçavam. A tia da van escolar tomou até um susto na hora”, detalha, aos risos.



Para finalizar a entrevista, Marcos, ou melhor, o Superman de Cotia, fez uma revelação em primeira mão ao Cotia e Cia: o super-herói, no mês das crianças, vai visitar as escolas municipais da cidade.



TRABALHOS





Além dos trabalhos sociais em hospitais e outros lugares onde se encontram pessoas em estado de vulnerabilidade social, Marcos tem uma equipe de Cosplay que realiza eventos particulares, como aniversários e outros tipo de comemoração.





clique AQUI. Para segui-lo nas redes sociais,





Veja o VÍDEO abaixo de Marcos buscando seu filho na van escolar.