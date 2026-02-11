Prefeitura de Cotia amplia ponto facultativo no Carnaval e altera expediente

Mudança foi oficializada por decreto do prefeito Welington Formiga; veja como ficou

Foto: Prefeitura de Cotia

Um novo decreto, publicado pelo prefeito Welington Formiga no dia 8 de janeiro deste ano, estabelece ponto facultativo também na Quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro), suspendendo o expediente durante todo o dia. A Prefeitura de Cotia alterou o funcionamento das repartições públicas municipais durante o Carnaval de 2026.estabelece ponto facultativo também na Quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro), suspendendo o expediente durante todo o dia.

Com isso, os serviços administrativos da Prefeitura só voltarão ao atendimento normal na quinta-feira (19).Até então, conforme previsto no calendário municipal, os dias 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira de Carnaval) seriam ponto facultativo, sem expediente nas repartições públicas, e na Quarta-feira de Cinzas (18) o atendimento seria retomado a partir das 12h.Com a mudança, a Quarta-feira de Cinzas passa a ter ponto facultativo integral.O decreto estabelece: “Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 18 de fevereiro de 2026, Quarta-Feira de Cinzas”.O texto também determina que, em decorrência da alteração, fica atualizado o Anexo Único do Decreto nº 9.540, de 1º de dezembro de 2025, e que a nova norma entra em vigor na data de sua publicação.Serviços essenciais mantidosApesar da suspensão do expediente administrativo, os serviços considerados essenciais seguem funcionando normalmente durante o período. É o caso da UPA, do SAMU e da Guarda Civil Municipal.Já os setores administrativos da Prefeitura permanecem fechados até a quinta-feira (19).Em Cotia, o Carnaval não é considerado feriado municipal, mas sim ponto facultativo nas repartições públicas. No caso do comércio e das empresas privadas,já que o município não possui legislação que transforme a data em feriado oficial.