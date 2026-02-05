Prefeitura realiza reparo em teto de sala de aula em escola municipal de Cotia

Espaço passou por manutenção, alunos foram remanejados e unidade seguirá sob vistoria técnica, segundo a Secretaria de Educação

Imagem encaminhada ao Cotia e Cia

Após a repercussão do caso envolvendo danos no teto de uma sala de aula da Escola Municipal Joaquim Pereira, em Cotia, a Prefeitura realizou os reparos no local nesta quinta-feira (5).

De acordo com a administração municipal, uma equipe de manutenção foi encaminhada à unidade assim que o problema foi identificado. O serviço incluiu o conserto da área afetada no teto, que apresentava risco estrutural.Segundo a prefeitura, no momento em que o dano foi constatado, não havia alunos nem profissionais na sala atingida e, portanto, ninguém ficou ferido. Como medida emergencial, os estudantes do 4º ano foram remanejados para outra sala, garantindo a continuidade das aulas no primeiro dia do ano letivo.Ainda conforme a Secretaria de Educação, a escola passará por vistoria técnica para assegurar que não haja outros riscos estruturais e novas intervenções poderão ser realizadas, caso necessário.