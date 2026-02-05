Anchieta e Imigrantes terão sistema de pedágio free flow a partir de julho; veja os valores

Instalação dos pórticos começa neste sábado (7), com a implantação do primeiro equipamento no km 33 da Via Anchieta

Foto: Governo de SP





As praças de pedágio das rodovias Anchieta e Imigrantes serão substituídas por pórticos de cobrança eletrônica no modelo free flow, que dispensa a necessidade de parada dos veículos. A operação está prevista para começar em 1º de julho, com possibilidade de adiantamento.

A tarifa total será de R$ 38,70, dividida em dois trechos: R$ 19,35 na subida e R$ 19,35 na descida.Com o novo sistema, o usuário pagará apenas pelo sentido em que utilizar a rodovia. Motociclistas continuam isentos da cobrança, conforme as regras atuais.A instalação dos pórticos começa neste sábado (7), com a implantação do primeiro equipamento no km 33 da Via Anchieta. Nos dias 17 e 24, a concessionária iniciará a instalação dos pórticos no km 29 da Rodovia dos Imigrantes, em ambos os sentidos. Cada estrutura representa um investimento de cerca de R$ 20 milhões.O sistema free flow funciona por meio de câmeras e sensores que identificam automaticamente os veículos e realizam a cobrança eletrônica, eliminando filas e a necessidade de paradas nas rodovias. A tecnologia foi adotada a pedido da Artesp, como parte das ações para melhorar a fluidez do tráfego no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).Mesmo com a implantação do novo modelo, as estruturas físicas das praças de pedágio serão mantidas temporariamente. Elas continuarão sendo utilizadas para a Operação Comboio, procedimento adotado em situações de neblina intensa para garantir a segurança dos motoristas.As praças de pedágio só serão demolidas após a homologação e implantação definitiva do projeto.