VÍDEO: Chuva rápida provoca alagamento no centro de Caucaia do Alto

Temporal de curta duração foi suficiente para deixar vias tomadas pela água na tarde desta quinta-feira (5)

Imagem enviada para o Cotia e Cia





Uma chuva rápida registrada na tarde desta quinta-feira (5) causou alagamento em vias do centro do distrito de Caucaia do Alto, em Cotia. Apesar da curta duração, o volume de água foi suficiente para deixar ruas tomadas pela enxurrada.

Vídeo enviado à reportagem (veja abaixo) mostra o acúmulo de água na via, dificultando a circulação de veículos e pedestres na região central do distrito.De acordo com a previsão do tempo, há possibilidade de novas pancadas de chuva isoladas ao longo da tarde, o que mantém o alerta para novos pontos de alagamento.