Moradores denunciam abandono e ruas intransitáveis em bairro de Ibiúna; VÍDEO

Bairro enfrenta lama, falta de iluminação e coleta de lixo; moradores dizem estar isolados “enquanto impostos seguem sendo cobrados”

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Moradores do bairro Granja Votorantim, em Ibiúna, denunciam o que classificam como abandono por parte da Prefeitura e da Secretaria de Obras.



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Cotia e Cia (@cotiaecia)



“Não conseguimos sair para trabalhar, levar as crianças à escola ou ir ao médico. Estamos ilhados. É puro barro”, relata uma moradora.



Além das dificuldades de mobilidade, os moradores afirmam que o bairro enfrenta falta de coleta de lixo e ausência de iluminação pública, problemas que, segundo eles, persistem há meses sem qualquer solução efetiva.



De acordo com os relatos, pedidos de melhorias são feitos ao longo de todo o ano, mas nunca atendidos. Agora, segundo os moradores, a justificativa apresentada pelo poder público seria de que as chuvas impedem a realização das obras.



“Quando não chove, não vêm. Quando chove, dizem que não dá para arrumar. Enquanto isso, o IPTU e a taxa de lixo chegaram certinho”, desabafa.



A reportagem procurou a Prefeitura de Ibiúna para comentar as denúncias e aguarda posicionamento. , relata uma moradora.Além das dificuldades de mobilidade, os moradores afirmam que o bairro enfrenta falta de coleta de lixo e ausência de iluminação pública, problemas que, segundo eles, persistem há meses sem qualquer solução efetiva.De acordo com os relatos, pedidos de melhorias são feitos ao longo de todo o ano, mas nunca atendidos. Agora, segundo os moradores, a justificativa apresentada pelo poder público seria de que as chuvas impedem a realização das obras., desabafa.A reportagem procurou a Prefeitura de Ibiúna para comentar as denúncias e aguarda posicionamento.

Segundo os relatos, encaminhados por moradores e pela Associação Granja Votorantim, que conta com mais de 100 membros e representa famílias da região, a falta de manutenção das vias transformou as ruas do bairro em verdadeiros atoleiros, dificultando e, em alguns casos, impedindo o direito básico de ir e vir.As imagens enviadas pelos moradores aomostram ruas de terra tomadas por lama, com sulcos profundos, veículos atolados e trechos praticamente intransitáveis. Em dias de chuva, a situação se agrava ainda mais, deixando famílias isoladas dentro de casa.