Templo Zu Lai celebra Ano Novo Chinês 2026 com programação cultural aberta ao público

Evento acontece no dia 22 de fevereiro e marca o início do Ano do Cavalo de Fogo, com rituais, danças tradicionais e atividades para toda a família

Foto: Reprodução / Templo Zu Lai

O Templo Zu Lai, em Cotia, convida o público para celebrar o Ano Novo Chinês 2026, uma das datas mais importantes da cultura oriental. A comemoração acontece no domingo, 22 de fevereiro, com uma programação especial que reúne espiritualidade, arte, cultura e gastronomia.

O Ano Novo Chinês, também conhecido como Festival da Primavera, tem início oficial em 17 de fevereiro de 2026 e marca a entrada do Ano do Cavalo de Fogo, símbolo de energia, movimento, coragem e transformação. As celebrações costumam se estender por cerca de 15 dias, encerrando-se no tradicional Festival das Lanternas.As atividades no Templo Zu Lai começam logo pela manhã e são abertas a visitantes de todas as idades:9h30 – Workshops culturais, como recorte de papel, origami e caligrafia chinesaTambém estarão disponíveis barracas com comidas típicas vegetarianas10h – Cerimônia dos Mil Budas, um dos momentos espirituais mais importantes da celebração13h30 – Dança do Dragão e do Leão, além de apresentações culturais tradicionaisAs danças do dragão e do leão são símbolos de prosperidade, proteção e boa sorte, e costumam atrair grande público durante as festividades do Ano Novo Chinês.Celebrado por milhões de pessoas ao redor do mundo, o Ano Novo Chinês representa um período de renovação, esperança e novos começos. A data é marcada por encontros familiares, rituais de purificação, comidas simbólicas e manifestações culturais que atravessam séculos de história.Em Cotia, o Templo Zu Lai se consolidou como um dos principais espaços de difusão da cultura budista e chinesa no Brasil, promovendo eventos que aproximam o público das tradições orientais.O evento é uma oportunidade para vivenciar costumes milenares, conhecer mais sobre a cultura chinesa e celebrar o início de um novo ciclo em um ambiente de paz e espiritualidade.