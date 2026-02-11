Moradores do Parque das Nascentes protestam contra reintegração de posse em Cotia

Famílias pedem reunião com o prefeito para tentar evitar despejo na região do Jardim da Glória

Foto enviada ao Cotia e Cia





Dezenas de moradores do Parque das Nascentes, na região do Jardim da Glória, em Cotia, realizam nesta quarta-feira (11) uma manifestação em frente à Prefeitura contra a ordem de reintegração de posse que atinge a área ocupada pelas famílias.



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Cotia e Cia (@cotiaecia)



Posicionamento anterior da Prefeitura



Há cerca de duas semanas, a Prefeitura de Cotia já havia se manifestado sobre a ocupação, alertando que se trata de área irregular e que o caso é objeto de decisão judicial.



Na ocasião, o município informou que a determinação da Justiça prevê a reintegração de posse e autoriza a demolição das construções erguidas no terreno.



A administração também destacou que o parcelamento irregular do solo é crime e que pessoas que vendem ou prometem terrenos sem aprovação municipal e registro em cartório podem ser responsabilizadas criminalmente.



O Executivo orientou ainda que a população não adquira terrenos sem a devida verificação documental junto ao Cartório de Registro de Imóveis e à Prefeitura, e que denuncie ofertas suspeitas.



Até o momento, não há confirmação oficial sobre eventual reunião entre os manifestantes e o prefeito. Há cerca de duas semanas, aNa ocasião, o município informou que a determinação da Justiça prevê a reintegração de posse e autoriza a demolição das construções erguidas no terreno.A administração também destacou que o parcelamento irregular do solo é crime e que pessoas que vendem ou prometem terrenos sem aprovação municipal e registro em cartório podem ser responsabilizadas criminalmente.O Executivo orientou ainda que a população não adquira terrenos sem a devida verificação documental junto ao Cartório de Registro de Imóveis e à Prefeitura, e que denuncie ofertas suspeitas.Até o momento, não há confirmação oficial sobre eventual reunião entre os manifestantes e o prefeito.

O grupo saiu em caminhada pela Rodovia Raposo Tavares até a sede do Executivo municipal. Os manifestantes afirmam que buscam diálogo com o prefeito Welington Formiga para tentar encontrar uma solução que evite o despejo.A área ocupada está localizada na Avenida João Paulo Ablas, e é alvo de decisão judicial, que determina a reintegração de posse. A Justiça também autorizou a demolição dos imóveis já construídos no local.