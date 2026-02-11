Welington Formiga assume presidência estadual do PDT em São Paulo

Prefeito de Cotia passa a comandar o diretório paulista após afastamento de Carlos Lupi

Foto: Divulgação





O prefeito de Cotia, Welington Formiga, assumiu a presidência do diretório estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em São Paulo. A mudança ocorre após o então presidente estadual da sigla, Carlos Lupi, solicitar afastamento do cargo para se dedicar à articulação nacional do partido.

Formiga havia sido eleito vice-presidente do diretório estadual em 2025 e, com o afastamento de Lupi, passa a responder pela condução da legenda no Estado.Em nota, Carlos Lupi afirmou confiar na nova gestão à frente do diretório paulista. “O PDT de São Paulo estará em ótimas mãos. Tenho certeza da sua capacidade de mobilização e de que teremos novidades para o partido ainda neste ano”, declarou.Ao assumir a função, Formiga destacou que pretende fortalecer a estrutura partidária no Estado, ampliar o diálogo com lideranças regionais e preparar a sigla para as eleições de 2026.Com a mudança, o diretório estadual do PDT passa a ser conduzido pelo prefeito de Cotia até nova deliberação interna do partido.