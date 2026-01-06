Tarifas de metrô e trem em SP estão mais caras a partir desta terça (6)

Reajuste de 3,85% atinge metrô, trens da CPTM e linhas da ViaMobilidade na Região Metropolitana

Foto: Reprodução

As tarifas do transporte metroferroviário da Região Metropolitana de São Paulo ficaram mais caras a partir desta terça-feira (6). O valor da passagem básica passou de R$ 5,20 para R$ 5,40, conforme anunciado pelo Governo do Estado no fim de dezembro.





O reajuste de 3,85% é inferior à inflação acumulada no período. Segundo dados do IPC-Fipe, a inflação estimada foi de 4,46%, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE, chegou a 4,5% nos últimos 12 meses até novembro.O novo valor é válido para todo o sistema metroferroviário, que inclui o Metrô, os trens da CPTM e as linhas operadas pela ViaMobilidade.De acordo com o governo estadual, todas as gratuidades atualmente vigentes estão mantidas em 2026. Entre elas estão os benefícios para idosos, pessoas com deficiência e estudantes que atendem aos critérios estabelecidos.Em nota, a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou que a atualização tarifária foi definida após análise das despesas operacionais do sistema, que apresentam crescimento contínuo. Entre os principais custos apontados estão gastos com energia elétrica, manutenção da frota, infraestrutura e folha de pagamento.Segundo o governo paulista, o objetivo do reajuste é garantir a eficiência, a segurança e a qualidade do serviço prestado aos usuários do transporte público.