Novas tarifas do transporte intermunicipal passam a valer a partir desta terça-feira em Cotia

Reajuste atinge 18 linhas operadas pela EMTU no município e segue critérios contratuais do Governo de SP

Foto: Governo de SP

Passam a vigorar a partir desta terça-feira (6) os novos valores das tarifas do transporte intermunicipal metropolitano em Cotia. No município, o sistema conta com 18 linhas operadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

O reajuste faz parte da atualização tarifária anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo, que também se aplica a outras regiões, como a Grande São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba e Litoral Norte.De acordo com o governo estadual, os novos valores foram definidos com base em critérios técnicos previstos nos contratos de concessão e levam em consideração a atualização de custos operacionais, como combustíveis, manutenção da frota, insumos, pedágios e despesas com pessoal.As tarifas variam conforme a extensão das linhas, o tipo de serviço oferecido e as possíveis integrações com outros modais de transporte, como trens, Metrô e VLT, mantendo a diferenciação tarifária já existente entre os sistemas.Veja abaixo a tabela com os novos valores na cidade: