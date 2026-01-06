Suspeita de furtos: mulher em situação de rua sofre queimaduras no corpo e é internada em Itapevi

Ocorrência foi registrada como lesão corporal e apuração busca esclarecer autoria e circunstâncias

Foto: Reprodução / CNN

Uma mulher em situação de rua foi encontrada com queimaduras pelo corpo na tarde desta segunda-feira (5), em Itapevi. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral de Itapevi, onde permanece internada sob cuidados médicos.

Segundo reportagem do SBT News, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender a uma ocorrência de incêndio em materiais no local. No entanto, quando os agentes chegaram, a mulher já havia sido levada ao hospital para atendimento emergencial.De acordo com relatos preliminares colhidos pela Polícia Civil, a mulher pode ter sido agredida por moradores da região após suspeitas de furtos na área. A informação ainda será apurada e não há confirmação oficial sobre a autoria ou a motivação das agressões.O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia de Itapevi. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a realização de exame de corpo de delito, que deverá auxiliar na identificação da origem das queimaduras e de possíveis outras agressões.Segundo informações preliminares, a vítima estava consciente no momento do socorro. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre o quadro clínico. As investigações seguem em andamento para esclarecer os fatos, com a oitiva de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança da região, se disponíveis.