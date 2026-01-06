Motociclista morre após colisão com carro em rodovia em Osasco

Ocorrência foi registrada no início da noite desta segunda-feira (5); carro envolvido fugiu do local

Foto: Artesp

Um motociclista morreu em um acidente registrado no início da noite desta segunda-feira (5) na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 19, em Osasco.

Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, a vítima conduzia uma motocicleta Honda CB 300 e trafegava no sentido sul da rodovia, pela faixa 3 de rolamento, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu na lateral de um automóvel não identificado. Com o impacto, o motociclista sofreu tombamento e caiu na pista.Após a colisão, a motocicleta permaneceu na faixa 3 da via, enquanto o automóvel envolvido evadiu-se do local antes da chegada das autoridades.Equipes da concessionária foram acionadas para atendimento da ocorrência. De acordo com a concessionária, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) dispensou a realização de perícia no local. O óbito do motociclista foi constatado ainda na rodovia.Por volta das 21h, a motocicleta foi removida por familiares da vítima.