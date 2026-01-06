Prefeitura de Cotia abre inscrições para Festival Gastronômico 2026; saiba como participar

Evento será realizado entre 20 de janeiro e 15 de fevereiro e reúne estabelecimentos do setor alimentício

Festival Gastronômico de Cotia, que será realizado entre os dias 20 de janeiro e 15 de fevereiro.

O chamamento público é destinado a bares, restaurantes, cafeterias, docerias, food trucks e parques temáticos que possuam operação de alimentos. A proposta é contemplar diferentes estilos culinários, valorizar produtores locais e oferecer ao público uma programação gastronômica diversificada.As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 12, exclusivamente de forma online, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela PrefeituraDe acordo com as regras do chamamento, as inscrições serão analisadas pela Secretaria de Turismo, que irá verificar o cumprimento das exigências previstas no edital, como a regularidade cadastral dos interessados.Os estabelecimentos selecionados poderão comercializar alimentos e bebidas durante o período do evento, desde que atendam às normas sanitárias e às regras estabelecidas. Entre as exigências, os participantes deverão oferecer descontos de 20% e disponibilizar combos promocionais ao público.O Festival Gastronômico de Cotia busca estimular a economia local, fortalecer pequenos e médios empreendedores e ampliar as opções de lazer e consumo gastronômico na cidade.