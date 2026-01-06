Prefeitura de Cotia abre inscrições para Festival Gastronômico 2026; saiba como participar

Evento será realizado entre 20 de janeiro e 15 de fevereiro e reúne estabelecimentos do setor alimentício

Foto: Divulgação 

A Secretaria de Turismo de Cotia abriu as inscrições para o Festival Gastronômico de Cotia, que será realizado entre os dias 20 de janeiro e 15 de fevereiro. A iniciativa tem como objetivo reunir estabelecimentos do setor alimentício e promover a gastronomia local.

O chamamento público é destinado a bares, restaurantes, cafeterias, docerias, food trucks e parques temáticos que possuam operação de alimentos. A proposta é contemplar diferentes estilos culinários, valorizar produtores locais e oferecer ao público uma programação gastronômica diversificada.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 12, exclusivamente de forma online, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Prefeitura (clique aqui). O edital completo pode ser consultado nos canais oficiais do município.

De acordo com as regras do chamamento, as inscrições serão analisadas pela Secretaria de Turismo, que irá verificar o cumprimento das exigências previstas no edital, como a regularidade cadastral dos interessados.

Os estabelecimentos selecionados poderão comercializar alimentos e bebidas durante o período do evento, desde que atendam às normas sanitárias e às regras estabelecidas. Entre as exigências, os participantes deverão oferecer descontos de 20% e disponibilizar combos promocionais ao público.

O Festival Gastronômico de Cotia busca estimular a economia local, fortalecer pequenos e médios empreendedores e ampliar as opções de lazer e consumo gastronômico na cidade.


