Welington Formiga se reúne com lideranças comunitárias para alinhar ações nos bairros

Encontro discutiu zeladoria, prevenção a alagamentos e criação de canal permanente de comunicação

Foto: Secom Cotia

A Prefeitura de Cotia iniciou a primeira semana do ano com uma agenda voltada ao fortalecimento do diálogo com lideranças comunitárias do município.

Na manhã desta terça (6), o prefeito Welington Formiga recebeu presidentes de associações de moradores de diversos bairros para uma reunião de aproximação, escuta e alinhamento de ações relacionadas à manutenção urbana e ao desenvolvimento da cidade.O encontro contou com a presença do vice-prefeito Paulinho Lenha, do secretário municipal de Obras, Iran Soares, do secretário da Defesa Civil, Sargento Oliveirinha, além de administradores regionais e outros integrantes do governo municipal.Durante a reunião, a administração municipal destacou a importância da atuação conjunta com as lideranças de bairro, que desempenham o papel de interlocutores entre o poder público e a população local.Como encaminhamento, foi anunciada a criação de um grupo permanente de comunicação para organizar, mapear e acompanhar as demandas apresentadas, além de facilitar a atuação das equipes regionais responsáveis pelos serviços de manutenção urbana.Entre os principais temas debatidos estiveram ações de zeladoria, como poda de árvores, tapa-buracos, limpeza de áreas públicas e controle de mato, bem como o planejamento de um cronograma regionalizado de manutenção, com o objetivo de tornar as respostas mais ágeis e eficientes.Com o aumento do volume de chuvas, a Prefeitura também reforçou a prioridade das ações preventivas, especialmente o desassoreamento de córregos e rios, visando reduzir o risco de alagamentos.As lideranças comunitárias apresentaram demandas específicas de seus bairros, que serão analisadas pelas secretarias responsáveis. Entre os encaminhamentos, está a previsão de reuniões com representantes da Enel e da Sabesp para tratar de questões relacionadas aos serviços de energia elétrica e abastecimento de água e esgoto.Outro ponto abordado foi o início das ações de sinalização viária nos bairros, com foco na melhoria da mobilidade e da segurança no trânsito. A Prefeitura informou ainda que irá intensificar a regularização de unidades de ensino municipais, com atenção à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e à garantia de acessibilidade.Ao final do encontro, o prefeito ressaltou a importância do diálogo permanente com as lideranças comunitárias como diretriz da gestão municipal.