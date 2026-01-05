Cotia anuncia Festival Gastronômico com participação de estabelecimentos locais

A Prefeitura de Cotia vai promover, entre os dias 20 de janeiro e 15 de fevereiro de 2026, o Festival Gastronômico de Cotia, iniciativa que integra o programa Vem Viver Cotia e tem como objetivo valorizar a gastronomia local, incentivar o comércio e ampliar as opções de lazer e consumo no município.

O festival contará com a participação de estabelecimentos gastronômicos da cidade, que irão oferecer descontos, combos promocionais ou pratos temáticos ao público durante todo o período do evento. Restaurantes, bares, cafeterias, docerias, food trucks e parques temáticos com operação de alimentos e bebidas poderão integrar a programação.Entre as diretrizes do festival, a Secretaria Municipal de Turismo recomenda que restaurantes à la carte concedam desconto de 20% em opções de entrada, prato principal e sobremesa.Restaurantes com sistema de rodízio ou por quilo também devem aplicar desconto de 20% sobre o valor do serviço. Bares, sorveterias e docerias devem oferecer o mesmo percentual de desconto em itens selecionados, enquanto outros estabelecimentos poderão criar promoções compatíveis com o formato do evento.Segundo o edital, como contrapartida, os empreendimentos participantes serão incluídos em uma campanha promocional oficial, com divulgação nos canais institucionais da Prefeitura de Cotia, da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Comunicação, incluindo redes sociais e outros meios oficiais.Para viabilizar a participação no festival, a Prefeitura abriu um chamamento público destinado à adesão dos estabelecimentos interessados. As inscrições seguem abertas até o dia 12 de janeiro de 2026 e podem ser feitas por meio decontato telefônico com a Secretaria de Turismo ou envio de e-mail.No ato da inscrição, os estabelecimentos devem informar dados como razão social, CNPJ registrado em Cotia, endereço, alvará de funcionamento, tipo de culinária, descrição da ação promocional e links das redes sociais. A Secretaria Municipal de Turismo será responsável pela análise das inscrições e pela divulgação da lista de participantes habilitados.De acordo com o edital, a adesão ao festival é voluntária e não gera custos financeiros entre as partes. A Prefeitura destaca que o descumprimento das regras pode resultar na exclusão do estabelecimento da programação oficial do evento.