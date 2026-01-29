PM de folga foi morto em confronto com policiais militares em Carapicuíba

Intervenção ocorreu após ocorrência em uma adega; outro homem envolvido também morreu

Um policial militar de folga foi morto na manhã desta quinta-feira (29) após ser atingido por disparos durante um confronto com policiais militares, na rua Victorio Fornazzaro, em Carapicuíba. após ser atingido por disparos durante um confronto com policiais militares, na rua Victorio Fornazzaro, em Carapicuíba.



De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), o agente estava em uma adega quando se envolveu em um desentendimento com outro homem, motivado por barulho no local. A discussão teria evoluído, e o policial de folga efetuou disparos de arma de fogo.



Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que enviou equipes ao endereço. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o PM de folga armado. Diante da situação, houve intervenção da corporação, e o policial acabou atingido por disparos.



O agente foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, mas não resistiu aos ferimentos.



O homem envolvido no desentendimento também foi baleado. Ele foi socorrido e levado a um hospital em Barueri, onde morreu posteriormente.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso está sendo investigado e que o boletim de ocorrência está em fase de elaboração. As circunstâncias do confronto e da intervenção policial serão apuradas.