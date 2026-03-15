PM prende dupla após roubo de motocicleta na Raposo Tavares, em Cotia

Durante a fuga, os criminosos abandonaram duas motocicletas às margens da rodovia





A Policia Militar surpreendeu dois indivíduos em um roubo em andamento na manhã deste domingo (15), na rodovia Raposo Tavares, na altura do KM 37, em Cotia. Segundo informações da polícia dois homens utilizando uma motocicleta de grande porte, abordaram um casal e roubaram a motocicleta das vítimas, também de grande cilindrada.





Ao perceberem a presença de policiais, os criminosos tentaram fugir, iniciando uma breve perseguição. Durante a fuga, os criminosos abandonaram as duas motocicletas às margens da rodovia e adentraram uma área de mata no bairro Mirante da Mata.



Com o apoio do Policiamento Rodoviário, do helicóptero Águia 13 e de equipes do COE, foi realizado cerco na região. Um dos suspeitos foi localizado escondido em uma residência na Rua da Ponte, enquanto o segundo foi detido após buscas na área de mata.



Com os indivíduos, foram apreendidos uma pistola e coletes balísticos. Durante a tentativa de fuga, os criminosos ainda abordaram o proprietário de um veículo na tentativa de utilizá-lo para escapar.



A motocicleta utilizada pelos suspeitos na prática do crime constava como produto de roubo ocorrido na mesma data, na cidade de Mairinque.



A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Cotia.