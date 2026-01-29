Dono de adega é preso após disparar cerca de 30 tiros contra imóvel em Embu das Artes; VÍDEO

Um dos disparos passou a poucos centímetros da cabeça de uma criança; crime teria sido motivado por reclamações de perturbação do sossego

Imagem: Metrópoles





O dono de uma adega foi preso nesta quinta-feira (29) suspeito de efetuar cerca de 30 disparos de arma de fogo contra um imóvel residencial em Embu das Artes. De acordo com a polícia, um dos tiros passou a aproximadamente cinco centímetros da cabeça de uma criança que estava no local.







O ataque ocorreu no dia 23 de dezembro, mas o homem foi preso apenas nesta quinta-feira, após o avanço das investigações. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.



Segundo informações da polícia, o crime teria sido motivado por retaliação. A proprietária do imóvel alvo dos disparos havia feito reclamações frequentes sobre o funcionamento da adega, envolvendo som alto, consumo de bebidas, aglomeração de pessoas e indícios de uso e possível tráfico de drogas no estabelecimento.



As autoridades apuram ainda a possível participação de sócios da adega no crime.



Durante a operação realizada nesta quinta-feira, a polícia cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, com o objetivo de localizar armas, aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos, dinheiro em espécie, joias e outros bens de origem ilícita, que podem contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a identificação de eventuais vínculos entre os investigados.



O caso segue sendo investigado por meio de inquérito policial conduzido pela Polícia Civil de Embu das Artes.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito chega ao endereço em uma motocicleta, desce do veículo, se posiciona em frente ao imóvel e realiza os disparos. Os tiros atingiram a fachada da residência e também foram direcionados às câmeras de monitoramento, que foram danificadas. As informações são do portal Metrópoles.