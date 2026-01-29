Policial militar de folga morre após troca de tiros em Carapicuíba

Confronto ocorreu na manhã desta quinta-feira (29) e também resultou na morte de outro homem

Foto: PMSP





Um policial militar que estava de folga morreu após se envolver em uma discussão que terminou em troca de tiros, na manhã desta quinta-feira (29), em Carapicuíba. O outro homem envolvido no confronto, que ainda não teve a identidade divulgada, também morreu.





Com informações do G1

De acordo com informações preliminares, o caso teve início após um desentendimento entre os dois homens, que evoluiu para disparos de arma de fogo. Testemunhas acionaram o telefone de emergência 190, e equipes da Polícia Militar foram deslocadas até o local.Segundo a Polícia Militar, ao chegarem à ocorrência, os agentes encontraram um dos envolvidos, posteriormente identificado como o policial militar, portando uma arma de fogo e efetuando disparos contra o outro homem. Diante da situação, houve intervenção da equipe policial que atendia a ocorrência.O policial militar ferido foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro homem, que também foi atingido durante o confronto, morreu no local.