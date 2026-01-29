Homem armado com faca é detido após tentar invadir a Prefeitura de Cotia

Não houve registro de feridos durante a ação
|Foto: Divulgação
Um homem foi detido na tarde desta quinta-feira (29) após tentar invadir o prédio da Prefeitura de Cotia em um episódio que mobilizou as forças de segurança do município.
Segundo informações exibidas pelo programa Brasil Urgente, o suspeito apresentava comportamento alterado.
De acordo com a reportagem, o homem estava em uma área pública próxima ao edifício administrativo, recolhendo materiais para comercialização em um ferro-velho.
Após ser orientado por um guarda civil municipal de que não poderia permanecer no local, ele teria reagido de forma agressiva.
Ainda conforme o Brasil Urgente, o suspeito portava uma faca e tentou forçar a entrada no prédio. Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) foram acionadas e conseguiram imobilizar o homem sem a necessidade de disparos de arma de fogo.
Após a detenção, foi constatado que ele já teria passagens pela polícia por crimes graves, como tentativa de homicídio e tentativa de estupro, além de ser apontado como dependente químico.
O homem foi encaminhado à delegacia da região, onde a ocorrência foi registrada.
Não houve registro de feridos durante a ação.
Em nota divulgada, a Prefeitura de Cotia reforçou que "a atuação rápida e técnica das forças de segurança evitou qualquer dano maior" e reafirmou "seu compromisso com a segurança dos servidores públicos e dos cidadãos".
Veja a nota abaixo:
Na tarde desta quinta-feira (29), um homem que estava internado para tratamento de dependência química deixou, sem autorização, a instituição onde se encontrava acolhido e tentou acessar as dependências da Prefeitura de Cotia, portando uma faca.
Ele foi desarmado e contido pela Guarda Civil Municipal, que agiu de forma preventiva garantindo a segurança de servidores e da população.
O homem possui antecedentes criminais e, diante dos fatos, foi detido pela Guarda Civil Municipal e encaminhado à Delegacia Central de Cotia, onde a ocorrência segue em andamento para as providências legais cabíveis.
Ninguém ficou ferido.
A Prefeitura de Cotia reforça que a atuação rápida e técnica das forças de segurança evitou qualquer dano maior e reafirma seu compromisso com a segurança dos servidores públicos e dos cidadãos.