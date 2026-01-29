Homem armado com faca é detido após tentar invadir a Prefeitura de Cotia

Não houve registro de feridos durante a ação

Foto: Divulgação





Um homem foi detido na tarde desta quinta-feira (29) após tentar invadir o prédio da Prefeitura de Cotia em um episódio que mobilizou as forças de segurança do município.



Segundo informações exibidas pelo programa Brasil Urgente, o suspeito apresentava comportamento alterado.



De acordo com a reportagem, o homem estava em uma área pública próxima ao edifício administrativo, recolhendo materiais para comercialização em um ferro-velho.



Após ser orientado por um guarda civil municipal de que não poderia permanecer no local, ele teria reagido de forma agressiva.



Ainda conforme o Brasil Urgente, o suspeito portava uma faca e tentou forçar a entrada no prédio. Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) foram acionadas e conseguiram imobilizar o homem sem a necessidade de disparos de arma de fogo.



Após a detenção, foi constatado que ele já teria passagens pela polícia por crimes graves, como tentativa de homicídio e tentativa de estupro, além de ser apontado como dependente químico.



O homem foi encaminhado à delegacia da região, onde a ocorrência foi registrada.



Não houve registro de feridos durante a ação.









Veja a nota abaixo:

Em nota divulgada, a Prefeitura de Cotia reforçou que "a atuação rápida e técnica das forças de segurança evitou qualquer dano maior" e reafirmou "seu compromisso com a segurança dos servidores públicos e dos cidadãos".