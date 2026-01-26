O que são e para que servem os novos painéis que serão instalados na Raposo Tavares

Sistema eletrônico que vem sendo implantado leva informações em tempo real aos motoristas e será instalado em cinco pontos da rodovia
|PMV instalado na Rodovia Castello Branco. Foto: Reprodução / Ecovias Raposo Castello
As estruturas metálicas instaladas ao longo da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia e na Capital Paulista, fazem parte dos novos Painéis de Mensagem Variável (PMV) implantados pela Ecovias Raposo Castello.
Os equipamentos integram um sistema eletrônico de comunicação em tempo real, voltado à orientação dos motoristas e ao reforço da segurança viária.
Os painéis têm como principal função transmitir mensagens úteis e alertas operacionais, como informações sobre acidentes, obras, interdições, lentidão no tráfego e condições climáticas adversas.
Também poderão exibir recomendações de direção segura, funcionando como um canal direto entre a concessionária e os usuários da rodovia.
De acordo com a Ecovias, além do pórtico já instalado no km 23, em frente ao Shopping Granja Vianna, o sistema será implantado em outros quatro pontos estratégicos da Raposo Tavares. Os locais confirmados são:
- Km 12, no sentido interior
- Km 14, no sentido capital
- Km 22, no sentido interior
- Km 33, no sentido capital
Segundo a concessionária, os PMVs permitem uma resposta mais rápida a ocorrências na via, contribuindo para a fluidez do trânsito e a prevenção de acidentes.
A previsão é de que a implantação das estruturas seja concluída ainda em fevereiro, com todos os painéis em operação até o final de março.