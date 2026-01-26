O que são e para que servem os novos painéis que serão instalados na Raposo Tavares

Sistema eletrônico que vem sendo implantado leva informações em tempo real aos motoristas e será instalado em cinco pontos da rodovia

PMV instalado na Rodovia Castello Branco. Foto: Reprodução / Ecovias Raposo Castello

As estruturas metálicas instaladas ao longo da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia e na Capital Paulista, fazem parte dos novos Painéis de Mensagem Variável (PMV) implantados pela Ecovias Raposo Castello.

Km 12, no sentido interior

Km 14, no sentido capital

Km 22, no sentido interior

Km 33, no sentido capital





Os equipamentos integram um sistema eletrônico de comunicação em tempo real, voltado à orientação dos motoristas e ao reforço da segurança viária.Os painéis têm como principal função transmitir mensagens úteis e alertas operacionais, como informações sobre acidentes, obras, interdições, lentidão no tráfego e condições climáticas adversas.Também poderão exibir recomendações de direção segura, funcionando como um canal direto entre a concessionária e os usuários da rodovia.De acordo com a Ecovias, além do pórtico já instalado no km 23, em frente ao Shopping Granja Vianna, o sistema será implantado em outros quatro pontos estratégicos da Raposo Tavares. Os locais confirmados são:A escolha dos trechos leva em consideração o alto volume de tráfego e a necessidade de ampliar a capacidade de comunicação com os motoristas em situações que exigem atenção redobrada.Segundo a concessionária, os PMVs permitem uma resposta mais rápida a ocorrências na via, contribuindo para a fluidez do trânsito e a prevenção de acidentes.A previsão é de que a implantação das estruturas seja concluída ainda em fevereiro, com todos os painéis em operação até o final de março.