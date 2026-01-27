Sem baliza e com carro automático: veja o que muda para tirar a CNH em São Paulo

Detran-SP anuncia mudanças no exame prático, reduz etapas e amplia opções para candidatos à habilitação

Foto: Governo de SP

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) anunciou nesta segunda-feira (26) um conjunto de medidas que altera o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no estado.

Entre as principais mudanças estão a retirada definitiva da etapa de baliza no exame prático e a autorização para que a prova seja realizada em veículos com câmbio automático.De acordo com o Detran-SP, candidatos que não necessitam de veículos adaptados poderão optar por carros automáticos, desde que estejam devidamente cadastrados.A medida leva em consideração o aumento da presença desse tipo de veículo na frota brasileira e amplia as possibilidades para os futuros condutores, sem alterar os critérios técnicos de avaliação.Com a exclusão da baliza, o exame prático passa a concentrar a avaliação na etapa de circulação. O percurso permanece semelhante ao modelo atual e inclui itens como conversões à direita e à esquerda, uso correto da seta, procedimento de parada em local permitido e condução segura em condições normais de trânsito.As mudanças seguem as novas diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicadas em 10 de dezembro. Com isso, o Detran-SP implantou o novo formato do exame teórico, com curso on-line, prova de uma hora de duração e exigência mínima de 20 acertos.A adaptação foi feita em curto prazo, tornando São Paulo o primeiro estado do país a registrar um candidato aprovado no novo modelo, poucos dias após a publicação da norma federal.Também houve redução nos valores dos exames médico e psicológico, realizados em clínicas credenciadas. O teto passou a ser de R$ 90 por exame, com queda de cerca de 30% no exame médico e 40% no psicotécnico.