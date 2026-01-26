Petrobras anuncia redução no preço da gasolina

Novo valor para as distribuidoras passa a valer a partir desta terça-feira (27)

Imagem: Reprodução

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (26), uma redução de 5,2% no preço da gasolina A vendida às distribuidoras. O novo valor passa a valer a partir desta terça-feira (27).

A gasolina A é o combustível puro produzido nas refinarias e que, posteriormente, é misturado ao etanol pelas distribuidoras antes de ser comercializado nos postos.Com o reajuste, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passa a ser de R$ 2,57 por litro, o que representa uma redução de R$ 0,14.Em nota, a empresa informou que, desde dezembro de 2022, a queda acumulada no preço da gasolina chega a R$ 0,50 por litro, o equivalente a uma redução de 26,9%, considerando a inflação do período. O último reajuste havia ocorrido em 21 de outubro de 2025, quando o valor foi reduzido em 4,9%.A redução pode ter impacto nos índices de inflação, já que a gasolina tem peso relevante no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no país.No entanto, o valor final cobrado nos postos não depende exclusivamente do preço praticado pela Petrobras. Após a venda às distribuidoras, o combustível sofre a incidência de outros custos, como transporte, mistura com etanol, tributos e a margem de lucro dos postos revendedores.