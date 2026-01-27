MP denuncia médico por duplo homicídio; uma das vítimas atuava em UBS de Cotia

Crime ocorreu em Barueri após discussão entre médicos; promotoria aponta homicídio qualificado e pede manutenção da prisão preventiva

Carlos Alberto Azevedo. Foto: Metrópoles

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou o médico Carlos Alberto Azevedo Silva Filho pelo assassinato de dois colegas de profissão, ocorrido em 16 de janeiro, em frente a um restaurante na região de Alphaville, em Barueri.

Entre as vítimas está o médico Vinicius dos Santos Oliveira, de 35 anos,. A outra vítima é Luís Roberto Pellegrini Gomes, cardiologista que trabalhava em um hospital municipal de Barueri.De acordo com a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Vitor Petri, o acusado deve responder por homicídio qualificado, com as agravantes de motivo fútil, uso de arma de fogo de uso restrito, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. O Ministério Público também solicitou à Justiça a manutenção da prisão preventiva do denunciado, preso desde 18 de janeiro.Segundo as investigações, três médicos e uma mulher estavam reunidos em um restaurante tratando de negócios relacionados a contratos quando teve início um desentendimento. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após a informação de que um dos envolvidos estaria armado, mas nenhuma arma foi localizada durante a averiguação inicial.Após a saída das vítimas do restaurante, Carlos Alberto teria ido atrás dos dois, sacado uma pistola calibre 9 mm de dentro de uma maleta e efetuado os disparos. Luís Roberto foi atingido por oito tiros e Vinicius por dois. Ambos chegaram a ser socorridos, mas morreram no pronto-socorro.A arma, uma bolsa, documentos e mais de R$ 16 mil em dinheiro foram apreendidos. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Barueri, que segue com as investigações.