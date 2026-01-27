Cotia participa de campanha estadual de vacinação contra sarampo e febre amarela

Ação da Secretaria de Estado da Saúde ocorre entre 2 e 8 de fevereiro e inclui Dia D de vacinação para ampliar cobertura e atualizar cadernetas

O município de Cotia está entre as cidades que participam da intensificação da vacinação contra o sarampo e a febre amarela, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) entre os dias 2 e 8 de fevereiro.





A mobilização abrange municípios da Grande São Paulo, Baixada Santista e Região Metropolitana de Campinas e inclui a realização do Dia D de vacinação, nos dias 7 ou 8 de fevereiro.



A estratégia tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta da população, com foco na aplicação da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e da vacina contra a febre amarela, respeitando os esquemas e intervalos recomendados para cada faixa etária.



Segundo a SES-SP, a intensificação prioriza crianças, adolescentes, adultos não vacinados ou com esquema incompleto, além de profissionais de saúde. Também devem se vacinar pessoas que receberam dose fracionada da vacina contra a febre amarela em 2018, durante campanhas emergenciais.



“A intensificação da vacinação é uma medida essencial para proteger a população e evitar a reintrodução de doenças já controladas. Manter a caderneta atualizada é um ato de cuidado individual e coletivo”, afirma Regiane de Paula, coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.



Municípios atendidos



Além de Cotia, a intensificação ocorre em diversas cidades da Região Metropolitana de São Paulo, como Barueri, Carapicuíba, Osasco, Embu das Artes, Taboão da Serra, Itapevi, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista, entre outras.





O município de São Paulo iniciou a estratégia de vacinação ainda em 12 de janeiro.



A ação também contempla municípios da Região Metropolitana de Campinas, como Campinas, Americana, Indaiatuba e Sumaré, e da Baixada Santista, incluindo Santos, Praia Grande, Guarujá e São Vicente.



Vacinação fora das unidades de saúde



Desde o dia 12 de janeiro, a SES-SP vem ampliando a oferta das vacinas por meio de estratégias extramuros, com aplicação em locais de grande circulação, como estações de metrô e trem, terminais de ônibus e centros comerciais, facilitando o acesso da população à imunização.



A iniciativa é voltada principalmente a adolescentes e adultos que não foram vacinados ou que possuem esquema incompleto, especialmente aqueles que vivem, circulam ou trabalham em áreas com grande fluxo de pessoas.



Quem deve se vacinar contra o sarampo



Crianças:

1ª dose aos 12 meses (tríplice viral)

2ª dose aos 15 meses (tetraviral)

Pessoas de 5 a 29 anos: duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias

Pessoas de 30 a 59 anos: uma dose

Trabalhadores da saúde: duas doses, independentemente da idade, conforme situação vacinal





Quem deve se vacinar contra a febre amarela



Pessoas vacinadas com dose fracionada em 2018

Crianças: dose aos 9 meses e reforço aos 4 anos

Pessoas vacinadas com apenas uma dose antes dos 5 anos

Pessoas de 5 a 59 anos que ainda não receberam a vacina



Sintomas de alerta



Sarampo:

Manchas vermelhas no corpo

Febre alta (acima de 38,5°C)

Tosse seca, conjuntivite e coriza



Febre amarela:

Febre súbita

Dor de cabeça intensa

Dores musculares e no corpo

Náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza



De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, em 2025 São Paulo registrou dois casos importados de sarampo. Já em relação à febre amarela, foram confirmados 57 casos, com 34 óbitos no estado, reforçando a importância da vacinação como medida de proteção individual e coletiva.