Médico que trabalhava em Cotia está entre os mortos em tiroteio em Barueri

Prefeitura de Cotia publicou nota de pesar lamentando morte de servidor.
|Reprodução: TV Globo
O médico Vinicius dos Santos Oliveira de 35 anos foi morto a tiros no início da madrugada deste sábado (17) em frente a um restaurante em Barueri. Ele trabalhava na UBS do Atalaia em Cotia.
Segundo informações da polícia três médicos e uma mulher estavam em um restaurante na região empresarial de Barueri tratando de negócios.
Em determinado momento, houve um desentendimento. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi chamada, pois informaram que um deles estava armado. Foi feita a averiguação e não encontraram a arma.
Logo após, as vítimas Luis Roberto e Vinicius saíram do estabelecimento, Carlos Alberto Azevedo Silva foi atrás deles, sacou uma pistola 9 mm que estava dentro de uma maleta e os baleou.Luis Roberto foi atingido por 8 tiros, já Vinicius foi atingido por dois tiros. Eles chegaram a ser socorridos, mas morreram no pronto-socorro.
Luis trabalhava como cardiologista em um hospital municipal de Barueri. O caso foi registrado no distrito policial central de Barueri.
Na manhã deste sábado (17) a prefeitura de Coria publicou uma nota de pesar lamentando a morte do servidor. Segundo a gestão municipal Vinícius deix deixa esposa e um filho de 1 ano e meio. Veja a nota na íntegra:
A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lamenta profundamente o falecimento do médico Vinicius dos Santos Oliveira, de 35 anos, ocorrido no dia 17 de janeiro.
O profissional atuava no município desde 2019, com passagem pelas Unidades Básicas de Saúde do Atalaia, Caucaia do Alto e Portão, além do Pronto Atendimento de Caucaia do Alto.
Médico dedicado, também atuou no hospital de campanha durante a Covid-19.
Vinícius era reconhecido pelo comprometimento com o serviço público, pelo carinho com os pacientes e pela boa relação com as equipes de trabalho.
Neste momento de dor, a Prefeitura de Cotia se solidariza com familiares, amigos, colegas de trabalho e pacientes, desejando força e conforto a todos.