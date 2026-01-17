Médico que trabalhava em Cotia está entre os mortos em tiroteio em Barueri

Prefeitura de Cotia publicou nota de pesar lamentando morte de servidor.

O médico Vinicius dos Santos Oliveira de 35 anos foi morto a tiros no início da madrugada deste sábado (17) em frente a um restaurante em Barueri. Ele trabalhava na UBS do Atalaia em Cotia.

Segundo informações da polícia três médicos e uma mulher estavam em um restaurante na região empresarial de Barueri tratando de negócios.

Em determinado momento, houve um desentendimento. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi chamada, pois informaram que um deles estava armado. Foi feita a averiguação e não encontraram a arma.

Logo após, as vítimas Luis Roberto e Vinicius saíram do estabelecimento, Carlos Alberto Azevedo Silva foi atrás deles, sacou uma pistola 9 mm que estava dentro de uma maleta e os baleou.





Luis trabalhava como cardiologista em um hospital municipal de Barueri. O caso foi registrado no distrito policial central de Barueri.









Na manhã deste sábado (17) a prefeitura de Coria publicou uma nota de pesar lamentando a morte do servidor. Segundo a gestão municipal Vinícius deix deixa esposa e um filho de 1 ano e meio. Veja a nota na íntegra:









Luis Roberto foi atingido por 8 tiros, já Vinicius foi atingido por dois tiros. Eles chegaram a ser socorridos, mas morreram no pronto-socorro.