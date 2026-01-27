Carnaval 2026: feriado ou ponto facultativo em Cotia?

Neto Rossi

Veja quais regras valem no município durante o período

Foto: Agência Brasil 

Apesar da tradição e da ampla adesão popular, o Carnaval não é feriado estadual em São Paulo. A data é considerada ponto facultativo, o que significa que a liberação do expediente depende de decretos do poder público e de decisões administrativas de cada município ou instituição.

No âmbito do Governo do Estado de São Paulo, o Carnaval costuma ser ponto facultativo para os servidores públicos, geralmente abrangendo a segunda e a terça-feira, além de parte da quarta-feira de Cinzas.

Já para a iniciativa privada, não há obrigação legal de conceder folga, ficando a decisão a critério das empresas ou de acordos e convenções coletivas.

Em 2026, o Carnaval será celebrado entre domingo (15) e terça-feira (17) de fevereiro, com a Quarta-feira de Cinzas no dia 18.

Situação em Cotia

No município de Cotia, o Carnaval não é feriado municipal, mas também é tratado como ponto facultativo no serviço público. Com isso, as repartições municipais não funcionam na segunda e terça-feira de Carnaval, retomando o atendimento ao público na quarta-feira de Cinzas, a partir do meio-dia.

Serviços essenciais, como saúde, segurança pública e atendimento de urgência, funcionam normalmente em esquema de plantão durante o período.

Setor privado e comércio

Para trabalhadores da iniciativa privada, o Carnaval não garante folga automática. Empresas podem manter o expediente normal ou conceder dispensa parcial ou total, conforme políticas internas ou acordos sindicais. O funcionamento do comércio também pode variar, dependendo da adesão dos lojistas e de decisões locais.

Atenção à programação oficial

A Prefeitura de Cotia costuma divulgar, próximo à data, comunicados oficiais informando o funcionamento detalhado dos serviços públicos durante o período do Carnaval. A recomendação é que a população acompanhe os canais oficiais para evitar transtornos.

Serviço – resumo rápido

  • Carnaval em SP: não é feriado estadual
  • Situação: ponto facultativo
  • Cotia: ponto facultativo no serviço público municipal
  • Repartições municipais: fechadas na segunda e terça
  • Quarta-feira de Cinzas: atendimento a partir do meio-dia
  • Serviços essenciais: funcionamento normal
  • Iniciativa privada: folga não é obrigatória

