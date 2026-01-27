Carnaval 2026: feriado ou ponto facultativo em Cotia?

Veja quais regras valem no município durante o período

Foto: Agência Brasil

Apesar da tradição e da ampla adesão popular, o Carnaval não é feriado estadual em São Paulo. A data é considerada ponto facultativo, o que significa que a liberação do expediente depende de decretos do poder público e de decisões administrativas de cada município ou instituição.









Situação em Cotia



No município de Cotia, o Carnaval não é feriado municipal, mas também é tratado como ponto facultativo no serviço público. Com isso, as repartições municipais não funcionam na segunda e terça-feira de Carnaval, retomando o atendimento ao público na quarta-feira de Cinzas, a partir do meio-dia.



Serviços essenciais, como saúde, segurança pública e atendimento de urgência, funcionam normalmente em esquema de plantão durante o período.



Setor privado e comércio



Para trabalhadores da iniciativa privada, o Carnaval não garante folga automática. Empresas podem manter o expediente normal ou conceder dispensa parcial ou total, conforme políticas internas ou acordos sindicais. O funcionamento do comércio também pode variar, dependendo da adesão dos lojistas e de decisões locais.



Atenção à programação oficial



A Prefeitura de Cotia costuma divulgar, próximo à data, comunicados oficiais informando o funcionamento detalhado dos serviços públicos durante o período do Carnaval. A recomendação é que a população acompanhe os canais oficiais para evitar transtornos.



Serviço – resumo rápido



No âmbito do Governo do Estado de São Paulo, o Carnaval costuma ser ponto facultativo para os servidores públicos, geralmente abrangendo a segunda e a terça-feira, além de parte da quarta-feira de Cinzas.Já para a iniciativa privada, não há obrigação legal de conceder folga, ficando a decisão a critério das empresas ou de acordos e convenções coletivas.