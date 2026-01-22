Formiga, ex-secretária adjunta de Cotia, assume cargo no Ministério do Esporte

Medalhista olímpica deixou a gestão municipal em agosto de 2025 e passa a atuar em diretoria federal voltada ao fortalecimento do futebol feminino

Ex-jogadora Formiga. Foto: Sam Robles / CBF

A ex-jogadora da Seleção Brasileira Feminina Miraildes Maciel Mota, mundialmente conhecida como Formiga, foi nomeada pelo Ministério do Esporte como Diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino.





Também é a única atleta a ter participado de sete edições dos Jogos Olímpicos (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020), desde a inclusão do futebol feminino no programa olímpico.

O cargo é vinculado à Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor e marca a primeira atuação da ex-atleta em uma função de âmbito federal.Antes da nomeação, Formiga integrou a administração pública municipal de Cotia, onde atuou como secretária adjunta de Esportes e Juventude.encerrando sua passagem pela gestão local para seguir novos projetos profissionais.No governo federal, Formiga substitui Marileia dos Santos, conhecida como Michael Jackson, que ocupava a diretoria desde 2024. A chegada da ex-atleta ocorre em um momento estratégico para o futebol feminino brasileiro, com o país se preparando para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027.A diretoria assumida por Formiga é responsável pela formulação e execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do futebol, com ênfase na promoção da modalidade feminina, ampliação do acesso, fortalecimento de competições e incentivo à formação de atletas em todo o país.Formiga construiu uma carreira marcada por feitos inéditos. Pela Seleção Brasileira Feminina, foi duas vezes vice-campeã olímpica e vice-campeã mundial.Ela é a única pessoa no mundo, entre homens e mulheres, a ter disputado sete edições da Copa do Mundo, participando dos torneios de 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019.