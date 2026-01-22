Quando não há socos, mas há medo: a violência doméstica que cresce em silêncio

A violência psicológica e patrimonial prevista na Lei Maria da Penha aprisiona sem deixar marcas visíveis e torna o rompimento um processo complexo e arriscado

A Lei Maria da Penha reconhece violências que não deixam hematomas, como a psicológica e a patrimonial. Na prática, a combinação de manipulação emocional e dependência financeira aprisiona. Mudanças recentes reforçam a lógica da proteção urgente, antes que o risco vire tragédia.





A pergunta é mais comum do que parece, e revela um erro que ainda custa caro. Muitas histórias de violência doméstica começam de forma silenciosa com controle, isolamento e humilhações, até o medo virar rotina.A violência doméstica não se restringe à agressão física. A Lei Maria da Penha descreve cinco formas de violência doméstica e familiar contra a mulher: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Quando parte dessas condutas é tratada como “briga de casal”, o ciclo ganha tempo para se aprofundar.A violência psicológica costuma ser a mais difícil de identificar e, por isso, uma das mais paralisantes. Ela aparece na rotina: humilhações, ridicularização, ameaças veladas, chantagens, isolamento (“não quero você falando com ninguém”), controle de roupas, horários e redes sociais.Desde 2021, o ordenamento penal também passou a nomear esse fenômeno: o art. 147-B do Código Penal, incluído pela Lei 14.188/2021, tipifica a violência psicológica contra a mulher. A relevância disso não é “tecnicismo”: é afirmar, com força de lei, que a destruição emocional por meio de controle e humilhação não é drama, é violência.A violência patrimonial é, muitas vezes, o mecanismo que fecha as portas de saída. É quando o agressor retém documentos, controla cartões e salário, destrói celular, impede a vítima de trabalhar, cria dívidas em seu nome ou “some” com bens. Também é violência, e está expressamente prevista na Lei Maria da Penha (art. 7º).É aqui que a pergunta “por que ela não vai embora?” deixa de fazer sentido. Em muitos casos, a relação é mantida por uma combinação de medo e impossibilidade concreta: sair pode significar não ter para onde ir, não ter renda, não ter documentos e, quando há filhos, o risco e a complexidade aumentam.A violência doméstica raramente é linear. Ela tende a operar em dinâmica cíclica: um período de tensão e hostilidade, seguido do episódio de violência (física ou psicológica), e depois a fase de reconciliação, pedidos de desculpa, promessas, carinho, aparente mudança. Esse “vai-e-volta” não é detalhe; é parte do mecanismo que mantém a vítima presa, alimentando esperança, culpa e confusão.O rompimento não é um “momento”: é um processo (e costuma vir em etapas)Quem observa de fora costuma reduzir a saída a uma decisão: “basta ir embora”. Na prática, romper um ciclo de violência é um processo com idas e vindas, ambivalência emocional e obstáculos reais. Serviços especializados descrevem que o medo, a dependência econômica e o risco de retaliação são barreiras comuns, e que o momento de saída pode ser especialmente delicado.Há também um dado que precisa ser dito sem sensacionalismo: a separação pode elevar o risco em relações abusivas, porque o agressor percebe perda de controle. Pesquisas sobre letalidade e violência por parceiro íntimo apontam o período de ruptura/separação como um ponto crítico de risco, o que reforça a importância de planejamento e proteção.Por isso, o rompimento costuma acontecer em movimentos sucessivos:A virada muitas vezes começa quando a mulher entende que aquilo não é “ciúme” nem “temperamento”: é violência psicológica, patrimonial, moral, sexual ou física e a lei reconhece essas categorias.Rompimento sem rede vira improviso e improviso pode ser perigoso. A lógica de cuidado centrado na vítima e planejamento de segurança é reiterada em materiais de saúde pública e orientações internacionais sobre resposta à violência por parceiro íntimo. Na prática, isso inclui: alguém de confiança sabendo, rota segura, documentos, contatos, lugar possível, “palavra-código”, e evitar confronto direto no auge do risco.A legislação brasileira reforçou a ideia de urgência. A Lei 14.550/2023 acrescentou regras para deixar expresso que medidas protetivas podem ser concedidas em juízo de cognição sumária com base no depoimento da ofendida ou em alegações por escrito. E mais: as medidas protetivas podem ser concedidas independentemente de tipificação penal, ação penal/cível, inquérito policial ou até registro de boletim de ocorrência.O pós-ruptura costuma ser o trecho menos visível e, muitas vezes, o mais pesado: reorganizar renda, recuperar documentos, reerguer autoestima, reocupar vínculos, lidar com culpa e medo. É comum haver recaídas emocionais — não por “fraqueza”, mas porque o ciclo mistura ameaça e afeto e porque recomeçar custa caro (em todos os sentidos).A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha devem ser aplicadas sem prazo predeterminado, mantendo-se enquanto persistir risco à integridade da vítima.— Se você está em risco, priorize segurança e rede· Emergência: 190.· Orientação e encaminhamento: Ligue 180 (ligação gratuita; atendimento 24 horas, todos os dias).· Em São Paulo: o app SP Mulher Segura permite registrar boletim de ocorrência online e oferece botão do pânico para mulheres com medida protetiva, acionando ajuda imediata.Se for possível, combine com alguém de confiança uma “palavra-código” para pedir ajuda sem se expor. E evite avisar o agressor sobre a busca por proteção: o período de separação pode ser sensível e exige estratégia.— Como guardar provas sem se colocar em perigoSe for seguro: prints com data/horário, áudios, fotos, nomes de contato; anotações de episódios (dia, hora, local, o que aconteceu). Se isso aumentar o risco, não faça. Segurança vem antes.— Para quem quer ajudar uma vítima: o que faz diferençaAjuda: acreditar, acolher sem julgamento, oferecer apoio concreto (transporte, abrigo, guarda de documentos, acompanhar em atendimento), manter contato. Piora: “por que você não sai logo?”, “isso é coisa de casal”, pressionar sem oferecer suporte — ou confrontar o agressor sem estratégia.Violência doméstica não é apenas um ato: é, muitas vezes, um processo que se instala na repetição — controle, medo, isolamento, escalada. Romper esse ciclo raramente depende só de coragem: depende de proteção, rede, planejamento e condições reais de recomeço, inclusive financeiras.Quanto mais cedo a violência psicológica e patrimonial é reconhecida como violência — como a lei já reconhece, maiores as chances de interromper a escalada e reconstruir uma vida segura.