Formiga deixa o cargo de secretária adjunta de Esportes de Cotia; veja vídeo

Miraildes Maciel Mota, mais conhecida como Formiga, foi duas vezes vice-campeã olímpica e uma vez vice-campeã mundial de futebol feminino. Atuando como volante e meia, é a única pessoa do mundo a ter participado, como atleta, de 7 Copas do Mundo (incluindo homens e mulheres).Formiga disputou as Copas de 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Formiga também é a única jogadora a a ter participado de 7 edições dos Jogos Olímpicos (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020), sendo também a única que participa da modalidade desde que passou a fazer parte das Olimpíadas.