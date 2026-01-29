“Foi um livramento”: Welington Formiga comenta tentativa de invasão à Prefeitura de Cotia

Chefe do Executivo afirmou que estava no gabinete no momento da ocorrência e destacou atuação da GCM

Imagem: Redes Sociais

tentativa de acesso armado com faca às dependências da Prefeitura, registrada na tarde desta quinta-feira (29). O caso já havia sido confirmado anteriormente em nota oficial da administração municipal. O prefeito de Cotia, Welington Formiga, se pronunciou por meio de vídeo publicado nas redes sociais após a, registrada na tarde desta quinta-feira (29). O caso já havia sido confirmado anteriormente em nota oficial da administração municipal.



Conforme informado anteriormente pela Prefeitura de Cotia, o homem havia deixado sem autorização uma instituição onde estava internado para tratamento de dependência química e tentou acessar o Paço Municipal portando uma faca. Ele foi contido de forma preventiva pela Guarda Civil Municipal, que agiu para proteger servidores públicos e a população.



A administração municipal informou ainda que o indivíduo possui antecedentes criminais e foi detido e encaminhado à Delegacia Central de Cotia, onde a ocorrência segue em andamento para as providências legais cabíveis.



No vídeo, o prefeito afirmou que estava em seu gabinete no momento da ocorrência e relatou que o homem tentou se aproximar do local. Segundo Formiga, a situação poderia ter tomado proporções mais graves caso o acesso tivesse sido permitido., declarou o prefeito.Ainda de acordo com Welington Formiga, a Guarda Civil Municipal conseguiu desarmar o homem, garantindo a segurança no local. O prefeito também afirmou que ninguém ficou ferido e disse estar bem após o ocorrido., completou o chefe do Executivo.