Prefeitura de Cotia se pronuncia após homem tentar acessar Paço Municipal armado com faca

Homem que havia deixado instituição de tratamento sem autorização foi detido e encaminhado à delegacia; ninguém ficou ferido

Foto: Prefeitura de Cotia

tentou acessar as dependências do Paço Municipal, na tarde desta quinta-feira (29), portando uma faca. A Prefeitura de Cotia informou, por meio de nota oficial, que um homem que estava internado para tratamento de dependência química deixou a instituição onde se encontrava sem autorização e, na tarde desta quinta-feira (29), portando uma faca.



A administração municipal informou também que ninguém ficou ferido durante a ação.



Na nota, a Prefeitura de Cotia destacou que a resposta rápida e técnica das forças de segurança "foi fundamental para evitar consequências mais graves" e reafirmou "o compromisso com a segurança dos servidores públicos e dos cidadãos".





De acordo com a administração municipal, o indivíduo foi desarmado e contido pela Guarda Civil Municipal (GCM), que atuou de forma preventiva,Ainda segundo a Prefeitura, o homem possui antecedentes criminais e, diante da ocorrência, foi detido pela GCM e encaminhado à Delegacia Central de Cotia, onde o caso segue em andamento para as providências legais cabíveis.