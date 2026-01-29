Prefeitura de Cotia se pronuncia após homem tentar acessar Paço Municipal armado com faca

Homem que havia deixado instituição de tratamento sem autorização foi detido e encaminhado à delegacia; ninguém ficou ferido
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia informou, por meio de nota oficial, que um homem que estava internado para tratamento de dependência química deixou a instituição onde se encontrava sem autorização e tentou acessar as dependências do Paço Municipal, na tarde desta quinta-feira (29), portando uma faca.
De acordo com a administração municipal, o indivíduo foi desarmado e contido pela Guarda Civil Municipal (GCM), que atuou de forma preventiva, "garantindo a segurança dos servidores públicos e da população que circulava pelo local".
Ainda segundo a Prefeitura, o homem possui antecedentes criminais e, diante da ocorrência, foi detido pela GCM e encaminhado à Delegacia Central de Cotia, onde o caso segue em andamento para as providências legais cabíveis.
A administração municipal informou também que ninguém ficou ferido durante a ação.
Na nota, a Prefeitura de Cotia destacou que a resposta rápida e técnica das forças de segurança "foi fundamental para evitar consequências mais graves" e reafirmou "o compromisso com a segurança dos servidores públicos e dos cidadãos".
