Canários eram usados em rinha com apostas em dinheiro em Cotia

Esquema ilegal foi descoberto após denúncia anônima no bairro das Pitas; dez pessoas foram indiciadas por maus-tratos a animais

Foto: Divulgação





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia interrompeu, na manhã de quinta-feira (29), um esquema de rinha de pássaros no bairro das Pitas, após receber uma denúncia anônima. A prática, considerada crime ambiental, envolve maus-tratos a animais e apostas em dinheiro.

No local, um galpão utilizado para as disputas, os agentes flagraram canários sendo colocados para brigar dentro de uma gaiola, enquanto pessoas acompanhavam a atividade e realizavam apostas. De acordo com a Lei Federal nº 9.605/98, a rinha de animais configura crime ambiental por submeter espécimes da fauna silvestre a abuso e maus-tratos.Com a chegada da GCM, duas pessoas fugiram do local. Um homem de 93 anos passou mal durante a ocorrência e precisou ser socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia. Um segundo envolvido não foi localizado.Ainda durante a ação, um morador do imóvel se apresentou aos guardas e informou ser genro do proprietário. O dono do local confessou ser o responsável pela rinha. Conforme registrado no boletim de ocorrência, as apostas eram feitas de forma direta, no valor de R$ 100, e quem apostava no pássaro vencedor ficava com o montante arrecadado.Durante a operação, os agentes apreenderam R$ 4.080 em dinheiro, encontrados em uma sacola, além de aparelhos celulares utilizados pelos envolvidos. Ao todo, dez pessoas foram indiciadas e responderão em liberdade por crime ambiental.