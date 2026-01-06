Dr. Ailton assume Secretaria de Esportes de Cotia

Novo titular da pasta já integrou o primeiro escalão do governo municipal, tendo ocupado o cargo de secretário municipal de Saúde

Dr. Ailton. Foto: Redes Sociais

O prefeito Welington Formiga nomeou Ailton Ferreira, conhecido como Dr. Ailton, como novo secretário de Esportes de Cotia. Ele assume a pasta após a saída do vereador Eduardo Nascimento, que deixou o cargo para reassumir sua cadeira na Câmara Municipal.

Até a nomeação para a Secretaria de Esportes, Dr. Ailton atuava como assessor de gabinete do prefeito. Ele também já integrou o primeiro escalão da atual gestão,Em abril do ano passado, Dr. Ailton deixou a Secretaria de Saúde e passou a exercer a função de Assessor do Chefe do Executivo. À época, a Prefeitura informou que a mudança visava aproveitar a experiência do gestor na área da saúde e na administração pública em uma função estratégica junto ao gabinete do prefeito. Com sua saída da pasta, William Harada foi nomeado secretário de Saúde.Agora à frente da Secretaria de Esportes, Dr. Ailton assume a responsabilidade de conduzir as políticas públicas voltadas ao esporte e às atividades esportivas no município. A Prefeitura informou que Lena Marques permanece como secretária adjunta da pasta, garantindo a continuidade dos trabalhos em andamento.A mudança integra o processo de reorganização administrativa anunciado pela administração municipal no início do ano.