Caucaia do Alto recebe cursos gratuitos de capacitação profissional

Inscrições seguem abertas para formações nas áreas de beleza por meio do projeto Caminho da Capacitação

Foto: Divulgação





O Fundo Social de Cotia, em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo, abriu inscrições para cursos gratuitos de capacitação profissional por meio do 14º ciclo do projeto Caminho da Capacitação. Nesta edição, estão disponíveis vagas para os cursos de Barbeiro, Maquiagem e Assistente de Cabeleireiro.

A iniciativa integra ações dos governos municipal e estadual voltadas à qualificação profissional e ao enfrentamento da vulnerabilidade social. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, incluindo desempregados, beneficiários de programas sociais e mulheres chefes de família.As atividades serão realizadas em uma carreta-escola que ficará instalada na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto, entre os dias 19 e 30 de janeiro. Os cursos têm carga horária de 40 horas, com aulas de segunda a sexta-feira, ministradas por profissionais do Centro Paula Souza.As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas, podendo ser feitas até o dia 16 de janeiro, exclusivamente pelo site www.cursofussp.sp.gov.br . Para receber o certificado oficial de conclusão, o participante deverá ter, no máximo, duas faltas ao longo do curso.Em caso de dúvidas ou para mais informações, o Fundo Social de Cotia disponibiliza atendimento pelo e-mail fundosocial@cotia.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4616-0466, ramais 2012 ou 2019.ServiçoProjeto: Caminho da CapacitaçãoLocal: Praça dos Romeiros – Caucaia do AltoCursos disponíveis:Barbeiro – das 8h às 12hMaquiagem – das 13h às 17hAssistente de Cabeleireiro – das 18h às 22hInscrições até: 16 de janeiro

Site: www.cursofussp.sp.gov.br