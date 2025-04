Dr. Ailton deixa a Secretaria de Saúde de Cotia

Informação foi confirmada pela própria prefeitura, por meio de nota, nesta sexta-feira (11)

Dr Ailton Ferreira. Foto: Reprodução

O médico e empresário Ailton Ferreira, conhecido como Dr. Ailton, não é mais o secretário de Saúde de Cotia.





Veja abaixo a nota da prefeitura na íntegra:





A informação foi confirmada pela própria prefeitura, por meio de nota, nesta sexta-feira (11).Segundo a gestão municipal, Dr. Ailton assume, ainda hoje, uma nova função como Assessor do Chefe do Executivo, “onde continuará contribuindo com sua experiência na área da saúde e gestão pública”.Cotia e Cia tentou fazer contato com o agora ex-secretário, para saber o motivo de seu desligamento da pasta, mas não conseguiu retorno. O espaço segue aberto.