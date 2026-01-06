Hospital Regional de Cotia está entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil, mostra estudo

Levantamento nacional aponta São Paulo como o estado com mais unidades de excelência do SUS; 30 hospitais paulistas integram a lista

Hospital Regional de Cotia. Foto: Google Imagens

Um levantamento nacional inédito sobre a qualidade da rede pública de saúde colocou o Hospital Regional de Cotia entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. O estudo também destacou o estado de São Paulo como líder no ranking, com 30 unidades entre as cem melhores avaliadas em todo o país.





Com informações do portal G1

A lista foi elaborada pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS), o Instituto Ética Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). O levantamento considerou exclusivamente hospitais com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pertencentes às redes federal, estadual ou municipal.Hospitais que não possuem atendimento integral pelo SUS, como o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, não foram incluídos na avaliação.Além do Hospital Regional de Cotia, aparecem na lista unidades localizadas na capital, na Grande São Paulo, no interior e no litoral paulista, incluindo hospitais de grande porte e alta complexidade, como o Hospital das Clínicas da Unicamp (Campinas), o Hospital de Base de Bauru, o Hospital Infantil Darcy Vargas, o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, o Hospital Geral de Itapevi, o Hospital Regional de Jundiaí, o Hospital Regional de Piracicaba e o Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos.Segundo o médico sanitarista Renilson Rehem, idealizador do projeto e ex-presidente do Ibross, a relação dos 100 melhores hospitais públicos demonstra que o Brasil conta com centros de excelência do SUS distribuídos em todas as regiões do país. De acordo com ele, a iniciativa busca reconhecer boas práticas de gestão e assistência à saúde, além de incentivar a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população.MetodologiaO estudo avaliou hospitais com mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) entre agosto de 2024 e julho de 2025. Entre os critérios analisados estão acreditação hospitalar, taxas de ocupação e mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI e tempo médio de internação. Hospitais psiquiátricos e unidades de longa permanência não fizeram parte da análise.A partir dessa seleção inicial, os hospitais passam agora por uma nova etapa de avaliação, que inclui pesquisa independente de satisfação dos pacientes, análise de conformidade e eficiência na gestão de recursos. O processo irá definir os dez melhores hospitais públicos do Brasil, que serão anunciados em maio, durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.