Contribuintes de Cotia já podem emitir segunda via do IPTU 2026 pela internet; saiba como

Carnês começaram a ser enviados em dezembro e primeira parcela vence no dia 20

Imagem: Divulgação

site da Prefeitura. Os contribuintes de Cotia que ainda não receberam o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 já podem emitir a segunda via do boleto por meio do







Segundo a Secretaria de Fazenda, 103.544 carnês foram emitidos e enviados pelos Correios entre os dias 22 e 30 de dezembro. De acordo com a pasta, a greve da categoria registrada no período pode ter impactado a entrega em parte dos endereços.



A primeira parcela do imposto vence no próximo dia 20. Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista têm direito a desconto de 10%. Também é possível parcelar o valor em até 12 vezes, respeitando o valor mínimo de R$ 50 por parcela para pessoa física e R$ 100 para pessoa jurídica.



A Prefeitura informa ainda que, caso a data de vencimento coincida com finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser efetuado no próximo dia útil, sem incidência de juros ou multa.



A emissão da segunda via do IPTU pode ser feita no site oficial da Prefeitura de Cotia, acessando o Portal de Serviços e, em seguida, a opção Taxas e Tributos.