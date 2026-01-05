Ibiúna e São Roque concentram postos com bombas antifraude; Cotia não tem unidades certificadas

Plataforma do Ipem-SP permite consultar estabelecimentos fiscalizados e já ultrapassa 120 mil acessos

Uma plataforma digital do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) tem sido utilizada por consumidores para identificar postos de combustíveis que operam com bombas com tecnologia antifraude certificada. O serviço on-line foi criado em meio ao aumento de reclamações e suspeitas sobre irregularidades na medição de combustível e já soma mais de 120 mil acessos.

De acordo com o levantamento mais recente disponível na plataforma, Cotia não possui, até o momento, nenhum posto de combustíveis com bombas antifraude eletrônicas certificadas. Na região, os equipamentos fiscalizados pelo Ipem-SP estão concentrados nos municípios de Ibiúna e São Roque.Em São Roque, o posto certificado é o Auto Posto Quinta do Marques, localizado na Rodovia Presidente Castelo Branco, no km 57,2. Já em Ibiúna, a tecnologia está presente no Auto Posto JWatanabe, situado na Estrada Vereador Ernesto Pires de Oliveira, km 7, no bairro Sorocamirim.Em todo o Estado de São Paulo, o Ipem-SP registra atualmente 188 postos de combustíveis com tecnologia antifraude, totalizando 507 bombas certificadas em operação. A consulta pode ser feita diretamente no site do instituto, por meio de um mapa interativo que permite ao consumidor localizar os estabelecimentos fiscalizados. A base de dados é atualizada periodicamente.Segundo o Ipem-SP, a iniciativa busca oferecer mais segurança ao motorista no momento do abastecimento, reduzindo o risco de cobranças indevidas por volumes superiores aos efetivamente fornecidos. As bombas antifraude dificultam ou impedem alterações ilegais na medição, prática que pode gerar prejuízos financeiros aos consumidores.Além de beneficiar os motoristas, a fiscalização contínua também contribui para proteger comerciantes que atuam de forma regular, promovendo maior transparência e concorrência justa no setor de combustíveis.